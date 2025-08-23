Электронные проездные на троллейбусы появились в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска совместно с предприятием «Городской транспорт» и компанией СберТройка запустили электронные проездные на троллейбусы.

Воспользоваться сервисом могут только школьники и студенты города, сообщают в мэрии Теперь при покупке проездного билета можно привязать его к своей банковской карте — Сбербанка, ВТБ или Альфа-банка. Носить с собой дополнительные справки и удостоверения не нужно.

Чтобы добавить свою банковскую карту в базу льготников, достаточно один раз посетить муниципальное предприятие «Городской транспорт».

Ранее мы рассказывали, что С 18 августа существенно изменились маршруты троллейбусов в Петрозаводске. Это связано с работами по устройству наружных подводящих сетей ливневой канализации на участке улицы Чапаева.