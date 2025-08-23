Жители Петрозаводска жалуются на «наливайку» в центре города

Жители Петрозаводска просят полицию, надзорные органы, мэра столицы Карелии, губернатора обратить внимание на «наливайку» в центре города на Ленина. «Крик души» опубликован в сообществе «Подслушано в ПТЗ».

«Маяк»... там каждую ночь драки, побои, крики, оры... куча несовершеннолетних... туристы обходят по другой стороне это место. Это очередное позорище города, которое нужно срочно прикрывать! Мне страшно жить в соседнем доме - не выйти даже на улице после 22:00, т.к. там всегда шайка человек 20 трутся и ждут чтобы дать по щам кому-нибудь»,

- пишет петрозаводчанин.

Горожанин отмечает, что полиция приезжает к этому месту постоянно. А неделю назад там избили ребят молодых, так что они еле живые в такси уехали.

Ранее мы рассказывали об антиалкогольном проекте, который рассматривает Заксобрание Карелии.