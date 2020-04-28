Количество заболевших коронавирусом в России превысило 93 тысячи

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 6411 человек. Общее количество заболевших составило 93 558 человек. За сутки зафиксировано 72 летальных исхода, всего умерших - 867, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых заболевших в Москве - 3075. Что касается соседних с Карелией реионов, то ситуация следующая: Санкт-Петербург - 198 новых случаев, Мурманская область - 67, Ленинградская область - 38.

Напомним, в Карелии на сегодняшний день в общей сложности 63 зараженных коронавирусом. Семь человек уже поправились, летальных исходов нет.