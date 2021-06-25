Четыре человека с коронавирусом умерли в Карелии

За последние сутки в Карелии коронавирус подтвержден еще у 148 человек, из них 144 оказались не вакцинированы. Из всего количества инфицированных – 146 заболевших. В состоянии средней степени тяжести находятся 62, в тяжелом – 19, в крайне тяжелом – 1. Такие данные утром 25 июня опубликовал в соцсети министр здравоохранения региона Михаил Охлопков. За все время пандемии в регионе заболели 49 312 человек.

За сутки поправились 65 пациентов. За весь период пандемии – 47 122.

Карельские медики подтвердили гибель еще 4 человек с коронавирусом. За все время пандемии ковид унес жизни 614 человек.

В стационарах находятся 708 человек, на самоизоляции 546. (фото bbc.com)