Россияне смогут обжаловать штрафы ГИБДД через госуслуги

В России приняли новые правила получения и обжалования штрафов ГИБДД с камер. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Гражданину больше не нужно будет лично заходить в подразделение инспекции или направлять заявление по почте. С 1 сентября россияне смогут сделать это в электронной форме через сервис Госуслуг. Для этого водителям потребуется электронная подпись.

Также будет действовать новая схема вручения постановлений. Если водитель согласился получать «письма счастья» через портал, без получения бумажной версии, то документ о штрафе будет считаться врученным ему на следующий день после поступления в систему, даже если пользователь не заходил в личный кабинет. Уведомления будут разосланы с помощью смс, push-cообщений, на почту и по другим каналам.

Если же человек не соглашался на такие условия, то «письмо счастья» будет считаться врученным, если он зашел в личный кабинет на портал хотя бы раз в течение семи дней после размещения документа в системе. В противном случае кроме электронного уведомления пришлют и бумажное письмо. Электронное уведомление о штрафе будет иметь статус полученного, даже если пользователь зашел на портал в других целях. (фото transport-news.ru)