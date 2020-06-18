Глава Карелии: «Плановая медицина должна раскрываться»

На заседании правительства 18 июня Глава Карелии рассказал о возобновлении плановой медицинской помощи и лечении коронавируса в Карелии.

Парфенчиков сообщил, что сейчас в Карелии возобновляют оказание плановой медицинской помощи. Но, по его словам, больницы являются зонами риска по распространению инфекции.

– Плановая медицина должна раскрываться, но при условии, что мы не заразим людей, пришедших за плановой медпомощью,

- сказал он.

Конкретной даты открытия плановой медпомощи не прозвучало.

Также Глава Карелии сообщил, что тактика лечения коронавируса за последние месяцы изменилась:

– Есть понимание, что пациентам надо давать разжижающие кровь препараты. Раньше этого не знали, и люди гибли из-за тромбов. Есть случаи отсроченного миокардита. Я дал поручение, чтобы состояние перенесших инфекцию граждан отслеживали кардиологи, в том числе и детей.

Он отметил, что коронавирус дает серьезные осложнения, у переболевших появляются проблемы с легкими.

– Отдаленные последствия мы только начинаем изучать вместе с нашими медиками, - сказал Парфенчиков. - Мы ждем таргетных лекарств для коронавируса. Они уже появляются. Радует, что такие препараты начали производиться, мы их закупаем.

По словам Парфенчикова, в целом по Карелии смертность не выросла; более того, за последние месяцы снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Власти продолжат закупать медицинскую технику, в частности – компьютерные томографы. К сентябрю на базе БСМП появится первый эндоскопический центр. Рядом, также в БСМП, создадут центр эндоУЗИ. Вскоре, по словам губернатора, аналогичный центр появится при Республиканской больнице.