Вирусолог дал советы, как подготовиться ко второй волне COVID-19

Что могут сделать сами россияне, чтобы подготовиться ко второй волне коронавирусной инфекции? Своим экспертным мнением с телеканалом «Звезда» поделился доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Советы тут простые: это здоровый образ жизни, кто способен, должен его вести, остальным надо учиться, чтобы здоровье было укреплено»,

- считает вирусолог.

Заболевание, в основном, дает относительно легкие или средние формы, здоровые люди переносят его гораздо лучше, считает Альтштейн. Эксперт предположил, что во время второй волны пандемии основную нагрузку понесет медицина страны.

По словам специалиста, россияне должны просто жить, быть здоровыми, не слишком волноваться и «выполнять свои нормальные обязанности».

Специалисты ожидают вторую волну коронавируса осенью, с наступлением сезона ОРВИ, пишет «Российская газета». Однако вспышка может произойти и раньше. Это будет зависеть от эпидситуации в других странах, открытия границ и соблюдения мер предосторожности. Кроме того, осенью ситуация может осложниться из-за подъема заболеваемости сезонным гриппом, в связи с чем вакцинация от гриппа может начаться уже в августе.