Биолог назвала скрытые симптомы COVID-19

Доктор биологических наук Анча Баранова в беседе с РИА Новости перечислила скрытые симптомы коронавируса. Специалист отметила, что основная часть бессимптомных носителей вируса — молодежь. Они могут попасть к врачам вовсе не в связи с ковидом, а по какому-то другому вопросу.

«Например, нужно было проверить поджелудочную железу и ему сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение легких»,

- пояснила биолог. По ее словам, размер легких можно контролировать с помощью спирометрии. Если он уменьшается, то возможно, речь идет о коронавирусе.

При положительном тесте и отсутствии симптомов болезни Баранова рекомендует делать томографию и оценивать состояние легких. Вдобавок, как подчеркивает специалист, заболевший коронавирусом может не заметить снижение функции почек. Определить это можно, сдав анализ крови на клубочковую фильтрацию.

Биолог отметила, что в некоторых научных работах описывалось бессимптомное течение коронавируса у беременных, но после родов, когда плаценту брали на анализ, выяснялось, что она поражена инфекцией. По мнению Барановой, таких беременных нельзя назвать бессимптомными носителями, скорее это люди с невыявленными симптомами.

По мнению Барановой, беременным не стоит специально проверяться на симптомы коронавируса. Биолог считает, что безопаснее не увеличивать число контактов.