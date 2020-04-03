Полиция выявила четырех нарушителей режима самоизоляции в Карелии

С 1 апреля 2020 года сотрудники полиции Карелии совместно с представителями Роспотребнадзора осуществляют проверки по выявлению граждан, нарушающих режим. Ежедневно патрулируются улицы, проверяется деятельность предприятий и организаций, сообщает пресс-центр МВД по РК.

За минувшие сутки сотрудниками полиции составлено 4 административных протокола по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Два нарушения карантинных мероприятий выявлены в Петрозаводске, два – в Пряжинском районе. Материалы направлены в суд для принятия законного решения.

«Призываем граждан не рисковать своей жизнью и здоровьем, а также исключить возможность распространения инфекции, оставаясь дома и соблюдая рекомендации по обеспечению безопасности»,

– говорится в сообщении.

Полиция Карелии рекомендует жителям республики соблюдать санитарные правила и гигиенические нормативы во время ограничительных мероприятий. В период карантина покидать квартиру или дом гражданам предписывается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине или аптеке, необходимости ухода за лицами пожилого возраста, а также лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, выгула домашних животных и выноса мусора.

Напомним, сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков продлил ограничительные меры в республике до 15 апреля. Подробнее об этом здесь и здесь.

Фото с magadanpravda.ru