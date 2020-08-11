Коронавирус отказывается покидать дома с зараженными в Петрозаводске

Согласно карте распространения коронавируса в Карелии, на утро 11 августа зарегистрировано 12 новых адресов заболевших.

При этом только три адреса, где очаг ранее не выявлялся: Петрозаводское шоссе; ул. Антонова, 4 и ул. Судостроительная, 28.

В девяти домах случаи заражения уже фиксировались: ул. Тикиляйнена, 3; ул. Сортавальская, 14 (седьмой случай); ул. Чехова; ул. Парфенова, 4 (пятый случай); ул. Гоголя, 5; ул. Сорокская, 3; ул. Шотмана, 30 (шестой случай); ул. Зеленая, 4Б и наб. Варкауса, 35.

Напомним, за прошедшие сутки в Петрозаводске заболело 12 человек. Всего в столице Карелии с начала пандемии выявлено 1294 случая коронавируса.