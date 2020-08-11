Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса

ПУТИН ОБЪЯВИЛ О РЕГИСТРАЦИИ В РФ ПЕРВОЙ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА, именно такое сообщение, именно прописными буквами распространило сегодня агентство РИА Новости

Сразу вслед за ним, агентство Вести в своем паблике привело цитату президента:

"Одна из моих дочерей сделала прививку российской вакцины от коронавируса".

Напомним, что еще вчера в СМИ развернулась заочная дискуссия между Ассоциацией организаций клинических исследований (АОКИ), объединяющей фармкомпании и исследовательские организации, которая призвала Минздрав России отложить регистрацию вакцины, разработанную в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи и Минздравом.

"Эта вакцина возникла не на пустом месте, были серьезные, большие наработки по вакцинам в центре им. Гамалеи. Технология разработки такой вакцины очень четко отработана. Поэтому здесь, может быть, какое-то ускорение произошло за счет того, что вакцина была создана не на пустом месте. Очень важно, что все этапы, международные требования четко соблюдаются",

- сказал Брико, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ.

Ранее сообщалось, что начать вакцинацию населения планируется в октябре.

