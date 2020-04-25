В Петербурге умер заразившийся коронавирусом врач

В Санкт-Петербурге умер анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, заболевший коронавиусом. Сотрудник Елизаветинской больницы скончался в возрасте 50 лет больнице имени Боткина. Об этом сегодня сообщает РИА Новости со ссылкой на группу лечебного учреждения.

«Он сам лечил пациентов от этой же коварной болезни, заразился ею при исполнении врачебного долга»,

- говорится в сообщении о враче, который проработал в Елизаветинской больнице более 20 лет.

Врач находился на искусственной вентиляции легких, за несколько дней до смерти его отправили на экстракорпоральную мембранную оксигенацию.

Также в Ставропольском крае ушел из жизни еще один российский медработник, который оказывал помощь заболевшим коронавирусом. При этом не уточняется, болел ли умерший доктор сам коронавирусом.