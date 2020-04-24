Эксперт назвал продукты, от которых лучше отказаться на самоизоляции

Сухофрукты лучше исключить из рациона на период самоизоляции. Проблема в высокой калорийности этих продуктов, считает специалист инспекции по качеству питания Валентина Семенова, ее слова приводит агентство новостей «Москва».

По информации специалиста, энергетическая ценность сухофруктов в шесть раз больше, чем ценность свежих плодов. Они богаты углеводами, а также сахарами, а вот воды в них совсем мало.

Также эксперт дала совет тем, кто все же покупает такие продукты. Выбирать стоит сухофрукты более темных оттенков, это значит, что они не обработаны диоксидом серы. На кожице сухофруктов не должно быть повреждений.

Хранить продукт стоит при температуре до 20 градусом, избегая прямого воздействия солнечных лучей. Так плоды не засахарятся.

Эксперт напомнила, что перед употреблением сухофрукты обязательно нужно вымыть.