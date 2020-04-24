24 апреля 2020, 21:04
Россия

Трассу «Кола» перекроют на два часа

Развод моста рядом с Лодейным Полем остановит движение по федеральной автодороге в понедельник

27 апреля на трассе «Кола» движение полностью остановится на два часа. Будет произведен технологический развод моста рядом с городом Лодйное Поле в Ленинградской области, сообщает Упрдор «Северо-Запад».

Мост через Свирь - совмещенный, используется для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта. Его разведут с 8:50 до 10:50 утра.

Упрдор «Северо-Запад» просит водителей учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.

 

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Ленинградская область
трасса Кола
перекрытие движения
Свирь
мост
развод моста