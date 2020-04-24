Тело мертвого рыбака нашли на Ладоге

23 апреля спасатели обнаружили на Ладожском озере тело мужчины, который в течение полутора суток считался пропавшим без вести. Об этом сообщает 47news.

На берег тело пожилого мужчины из воды доставили спасатели Новой Ладоги, что расположена в Ленинградской области. В погибшем опознали пенсионера, который двумя днями ранее отправился на рыбалку и не вернулся. Следов насилия на теле не обнаружено, сообщает издание.

Жена погибшего обратилась за помощью 22 апреля. Женщина рассказала, что ее муж - житель Кронштадта - прибыл на Ладогу с резиновой лодкой и снастями. Вскоре связь с ним оборвалась.

В ходе операции спасатели обследовали около 20 километров береговой линии Ладожского озера.