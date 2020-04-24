24 апреля 2020, 20:48
Тело мертвого рыбака нашли на Ладоге
Родственники и спасатели искали мужчину более полутора суток
23 апреля спасатели обнаружили на Ладожском озере тело мужчины, который в течение полутора суток считался пропавшим без вести. Об этом сообщает 47news.
На берег тело пожилого мужчины из воды доставили спасатели Новой Ладоги, что расположена в Ленинградской области. В погибшем опознали пенсионера, который двумя днями ранее отправился на рыбалку и не вернулся. Следов насилия на теле не обнаружено, сообщает издание.
Жена погибшего обратилась за помощью 22 апреля. Женщина рассказала, что ее муж - житель Кронштадта - прибыл на Ладогу с резиновой лодкой и снастями. Вскоре связь с ним оборвалась.
В ходе операции спасатели обследовали около 20 километров береговой линии Ладожского озера.