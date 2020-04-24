Путин изменил схему оплаты за отопление

Владимир Путин подписал закон о новой системе начисления оплаты за отопление в России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее в Жилищном кодексе РФ не было разделения общедомовых и индивидуальных приборов учета при расчете платы за отопление. В некоторых случаях коммунальщики могли не учитывать показатели индивидуальных приборов.

Подписанный президентом закон снимает эту неопределенность. Согласно закону, в Жилищный кодекс добавляется норма о том, что правила предоставления и приостановки оказания коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах должны включать «в том числе порядок определения размера платы за тепловую энергию в многоквартирных домах, которые оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и в которых не все помещения оснащены индивидуальными или общими (для коммунальных квартир) приборами учета тепловой энергии».