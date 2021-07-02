На четыре человека пополнилась статистика смертей от коронавируса

215 человек в Карелии заразились коронавирусной инфекцией за минувшие сутки, сообщает министр здравоохранения Михаил Охлопков.

211 из заразившихся не имели прививки. 206 человек заболели, причем в состоянии средней тяжести – 57 человек, тяжелых – 26, и нуждаются в ИВЛ – двое.

В ковидных стационарах Карелии сегодня находятся 824 человека, шестеро из них – в крайне тяжелом состоянии. На четыре человека пополнилась за сутки печальная статистика смертей от коронавируса. В то же время выздоровели и закрыли больничный лист 87 человек.

Доля свободных пока ковидных коек в стационарах составляет 16,1 процента. 642 человека в Карелии находятся в самокарантине.