Переболевшим COVID-19 россиянам предложили давать инвалидность

Возможность получить статус инвалида в связи с тяжелыми последствиями коронавируса должна быть не только у медиков, считает член Совета Федерации и заслуженный врач РФ Владимир Круглый. Он заявил «Парламентской газете», что инвалидами нужно признавать всех россиян, которые пострадали от COVID-19.

Сейчас этот статус дают серьезно переболевшим коронавирусом врачам и младшему медицинскому персоналу учреждений системы здравоохранения, водителям машин «скорой». Словом, тем, кто лечит пациентов от опасной инфекции или связан с этим лечением.

Минздрав ранее издал соответствующий приказ. Согласно этому документу, инвалидами после коронавируса признают, если медики заразились на работе. Болезнь должна подтвердить врачебная комиссия, также коронавирус можно выявить лабораторно.

Однако Владимир Круглый полагает, что право получить инвалидность должны иметь и пациенты, а не только медики. Также он предложил разрабатывать программы реабилитации, которые должны начинаться еще в реанимации. // Фото: «Моя околица»