Более половины наших читателей не намерены прививаться от коронавируса

Неделю назад, когда президент Путин распорядился начать массовую вакцинацию от коронавируса, мы спросили у наших читателей: будете ли вы добровольно и бесплатно прививаться вакциной «Спутник V»?

В вопросе вакцинирования от коронавируса намешано много разного, не имеющего отношения к медицине: коммерция, политика, идеологи, конкурентные разборки. Волей-неволей все это влияет на отношение населения к вакцинации и даже ставит под сомнение саму ее идею. Ведь чтобы вакцина работала, в обществе должно быть достаточно желающих ею привиться.

На данный момент наше голосование приостановлено, в нем приняли участие 1225 человек – вполне представительная выборка, позволяющая судить о настроениях нашей аудитории в отношении вакцины. Вот что у нас получилось.

Честно говоря, картина неожиданная. Столько информационной истерии про коронавирус на нас вылито за этот год, что казалось, только появись вакцина – и толпы кинутся прививаться! Нет.

Более 50 процентов наших читателей, судя по результату опроса, прививаться не намерены. Причем почти 35 процентов респондентов сказали вакцине «Спутник V» твердое «Нет».

Еще около 18 процентов осторожных людей хотели бы сначала увидеть, какие результаты прививки будут у других, прежде чем принять своей решение.

Около 12 процентов респондентов о своем намерении привиться сказали «Скорее да, чем нет». И лишь 18,1 процента наших читателей, принявших участие в опросе, ответили, что обязательно сделают прививку.

Мы не беремся комментировать эти результаты. Квалифицированный комментарий, нам кажется, должны дать эпидемиологи. Например, нам интересно: если, в конечном итоге, прививку получит в лучшем случае треть населения – позволит ли это сформировать тот самый «коллективный иммунитет» и хотя бы приостановить распространение вируса? А если нет – так, может, не стоит и огород городить?..

Или же власть прибегнет к привычному для себя образу действий – сменит «добровольный» порядок вакцинации на «добровольно-принудительный»? Как это происходит сейчас в Карелии с вакцинацией от гриппа, по которой республика не выполнила спущенный из Москвы «план»...

Фото: kemerovo.bezformata.com