Карельского чиновника вынудили убрать пост о жителях, починивших паром

Глава администрации Кемского района Карелии Дмитрий Петров опубликовал пост, в котором он раскритиковал граждан, негодующих по поводу вышедшего из строя парома через реку Кемь. Уже на следующий день пост исчез со страницы чиновника, причем, как он признался порталу «Петрозаводск говорит», убрал публикацию он не по своей воле.

Проблема с паромом возникла 9 декабря – лопнул трос, с помощью которого платформу перетягивали через реку. Местные жители заявили, что чинить переправу никто не хочет. В ответ на их жалобы им просто рассказали, что сейчас готовится проектная документация на новую переправу.

Тогда, по словам уроженки Панозеро Ирины Болтромюк, местные жители сами подняли со дна утонувший трос и починили паром. Как пояснила женщина, это сделали работники организации, которая обслуживает паром, с привлечением жителей поселка. Но глава администрации района Дмитрий Петров по-своему воспринял ситуацию. Он разметил на своей странице пост, где в форме сказки высмеял людей, выражающих недовольство проблемной переправой.

«Тысячи лет стояла деревня. Дома той деревни располагались на разных берегах реки... Через реку летом переправлялись на лодках, зимой по льду. Деревня сосуществовала с рекой в гармонии. <...> Потом в посёлок пришёл интернет, и суровые женщины со слезами и дрожью в голосе ежемесячно сотрясают воздух проклятиями в адрес местных депутатов, поселковых, районных и республиканских администраций. Грозят написать Путину, в ЮНЕСКО и ООН. <...> Потомки тех, кто жил тысячелетиями в гармонии с рекой, готовятся заранее – запасают продовольствие, лекарства, топливо, дрова, перевозят пожилых и немощных на «большую землю». Потомки тех, кто приехал покорять лес и усмирять реку тоже готовятся, снимают ролики, готовят аккаунты в соцсетях, рисуют плакаты «нам все и всё должны» и готовят выплеснуть очередную порцию обвинений в объективы телекамер центральных каналов».

Слова чиновника процитировал портал «Карелия.Ньюс». Позже Дмитрий Петров подлил масла в огонь, заявив изданию «Подъем», что местные жители «ловят хайп».

Фото: Илья Тимин / Карелия.Ньюс

Однако 12 декабря исходного поста на странице чиновника найти уже не удалось. «ПТЗ говорит» поинтересовался у Петрова, почему он удалил свою притчу и как вообще комментирует историю с паромом. Руководитель районной администрации дал обширный и откровенный ответ.

– Пост удалил не по своей инициативе, честно скажу. Мне он нравится. Потому что в нем правда написана. О том, что шапками реку не закидать. Против природы не попрешь. И люди к этому с пониманием относятся. Большинство.

Жители починили за свой счёт – это, конечно, миф. Не верю я этому. Там в посёлке, в котором работы нет никакой, 200 тысяч ежемесячно Администрация Кривого Порога выделяет на содержание и ремонт парома. Естественно, ребята, которые там этим паромом занимаются, они же и чинят его. Нанимают местных сварщиков и прочих помощников. А то, что это подаётся как «без участия Администрации», так это для красного словца.

Вопрос на самом деле в подаче материала и проверке фактов. И, наверное в том, что скоро выборы. Вот и начинается раскачивание информационного пространства. пятьдесят лет по два раза в год оставались люди без сообщения с большой землей. И вдруг это заметили. И стали об этом на всю страну писать. Вопрос на самом деле в подаче материала и проверке фактов. И, наверное в том, что скоро выборы. Вот и начинается раскачивание информационного пространства. пятьдесят лет по два раза в год оставались люди без сообщения с большой землей. И вдруг это заметили. И стали об этом на всю страну писать, – высказался Дмитрий Петров.

Он отказался сообщить, кто именно вынудил его снять пост. К слову, во время написания этого материала с нами связалась Ирина Болтромюк. По ее словам, трос, который восстановили пару дней назад, опять порвался. Люди, живущие на острове, снова остались без переправы. // Фото с личной страницы Дмитрия Петрова