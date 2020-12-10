Панозеро-остров ненужных людей снова оказался отрезан от большой земли

Пришла зима, а с ней в Карелии вскрылись нерешенные проблемы. Жители Панозера, печально известного на всю страну острова ненужных людей, снова оказались в беде.

9 декабря в поселке в Кемском районе на переправе, связывающей островитян с большой землей, лопнул трос. Достать его из воды невозможно из-за шуги, как и перебраться на противоположный берег на лодке. Людей перевозить страшно и опасно. Они не могут выехать в город, купить продукты или обратиться за медицинской помощью. О проблеме поселка нашему изданию рассказала местная жительница Ирина Болтромюк.

Жительница Карелии обратилась в соцсети к главе районной администрации Дмитрию Петрову с просьбой принять меры, но тот в ответ промолчал. Женщина написала сообщение «ВКонтакте» губернатору. В ответ Артур Парфенчиков сообщил, что ее обращение направлено министру транспорта Сергею Щебекину и главе районной администрации Петрову.

Ответ жительнице Панозера пришел не от высокопоставленных карельских чиновников, а некоего администратора группы Минтранса РК Владислава Вербина. И как можно понять из его сообщения, ждать помощи жителям острова сейчас, сегодня, да и вообще в этом году неоткуда.

Вот что написал администратор группы:

«Обслуживанием паромной переправы занимаются представители местной власти. Вместе с тем, учитывая ограниченность средств муниципального бюджета, принято решение о разработке за счет республиканских средств проекта новой паромной переправы. По результатам электронного аукциона, состоявшегося 5 октября, заключен контракт на разработку документации по планировке территории, выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации объекта «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к п. Панозеро» в части устройства переправы через р. Кемь в п. Панозеро» с ООО «Инвест Групп». Стоимость работ составила 6,0 млн. рублей. Срок завершения проектных работ - октябрь 2021 года».

«Что это за ответ? Людей не интересует, что будет через год. Я спрашивала про конкретную ситуацию, которая актуальна на данный момент, как будут решать этот вопрос, что сейчас людям через реку не перебраться?» - недоумевает Ирина Болтромюк.

Между тем, складывается впечатление, что администратор группы Владислав Вербин или не владеет информацией, или, возможно, в правительстве Карелии ситуацию с переправой в Панозере успели переиграть. А возможно, просто, устройство переправы настолько технически сложно, что для разработки проекта требуется не месяц, не два и даже не полгода, а намного больше. Ведь, в конце концов, это не строительство переправы через Керченский пролив или даже не возведение новой инфекционки.

Больше года назад, в сентябре 2019 года, в правительстве республики после шумихи в СМИ, помощи военных с переправой заявляли, что техзадание на разработку проектной документации паромной переправы через реку Кемь разрабатывают специалисты КУ РК «Управтодор РК». Правда, тогда стоимость проектных работ оценивалась в пять миллионов рублей, а не шесть, как сегодня. Судя по всему, с того момента проект все же не успели подготовить, зато он успел подрасти в цене.

Успеют ли завершить проектные работы к осени 2021 года, большой вопрос. Судя по всему, остается только ждать.

Но как быть жителям Панозера сегодня, когда лед не встал, ледовой переправы нет, трос лежит на дне, а помощь медиков, пожарных может потребоваться в любую минуту, как и необходимость в свежих продуктах.

Портал «Петрозаводск говорит» не раз писал о проблемах поселка: то жители по трое суток сидят без воды, потому что водовозчик психанул из-за того, что не платят зарплату, то без света, то без переправы. Жители снимали видео «Панозеро – остров ненужных людей». Подробнее в материале «Ждут, когда мы передохнем. Жители Панозера сняли фильм о своей жизни».