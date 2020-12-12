Памятники природы Карелии берут в коммерческий оборот

Текст: Хельга Белянцева

Недавно карельские СМИ распространили тревожный пост Сергея Симоняна, человека, впервые обратившего внимание научного сообщества и властей на уникальные каменные сооружения горы Воттоваара в Муезерском районе. Поводом для поста стали планы руководства Карелии и бизнеса по коммерческому освоению территории горы.

На этом фоне незамеченной прошла другая информация, появившаяся в соцсетях в ноябре и касающаяся водопада Белые мосты в Питкярантском районе. Сообщалось, что проезд на водопад станет платным с 15 декабря.

Гора Воттоваара и водопад Белые мосты имеют статус особо охраняемых природных территорий регионального значения, поэтому подобные сообщения не могут не волновать жителей нашей республики, которые любят путешествовать по своему краю. Журналист портала «Петрозаводск говорит» попытался выяснить дальнейшую судьбу этих памятников природы в Министерстве природных ресурсов и экологии Карелии. Вскоре после нашего обращения Минприроды решило самостоятельно поведать общественности о планах по освоению территории горы Воттоваара.

«Для организации контролируемого туризма на особо охраняемой территории БПРУ РК «Дирекция ООПТ» приступило к работе по подготовке необходимой документации для оформления участков в постоянное, бессрочное пользование, на территории которых учреждение планирует разместить объекты туристической инфраструктуры»,

– говорится в сообщении министерства.

Также сообщалось, что в ведомство поступило заявление об организации аукциона для осуществления рекреационной деятельности на землях лесного фонда вблизи горы. Уже ведется подготовка документов для организации аукциона на лесной участок площадью 0,23 га, расположенного на расстоянии 3 км от горы.

Необходимость "взять под контроль территорию горы Воттоваара" власти объясняют возросшим туристическим потоком и, соответственно, нагрузкой на экологию особо охраняемой территории.

Казалось бы – цели благие. Чем же так обеспокоен Сергей Симонян?

Первооткрыватель Воттоваары живет в поселке Суккозеро неподалеку от горы и уже более 40 лет занимается ее изучением и охраной. Его интерес к этому уникальному природному и историческому объекту начался с поисковой деятельности, которую он вместе с соратниками еще в советское время вел в Муезерском районе. В конце 70-х он обратил внимание на каменные сооружения Воттоваары, которые, по его мнению, имели явно антропогенное происхождение.

– Борьба за гору шла с 1978 года, – рассказал Сергей Симонян порталу «Петрозаводск говорит». – Я старался привлечь к этой горе внимание ученых, представителей власти самого разного уровня. Только благодаря нашему давлению гору в 2011 году признали Особо охраняемой природной территорией. Когда недалеко от горы стали планировать строительство карьеров, мы выступили против, стали говорить о том, что рядом с Воттоваарой не место таким вредным производствам. Мы стали собирать неравнодушных людей, которые бывали на Воттовааре и любили это место. Образовалось целое общественное движение, нам стали писать люди из разных регионов. Много сделали питерские турклубы, которые взяли на себя всю переписку с министерствами. Только благодаря этим действиям гора получила статус особо охраняемой территории. В чем только нас тогда ни обвиняли – что мы куплены, за чьи-то деньги работаем… Но людей подключилось столько, что они уже не могли это игнорировать.

И все же мы тогда совершили ошибку – мы были рады тому, что есть. А надо было добиваться придания горе совсем другого статуса – национального парка. Это бы в корне все решало, потому что такой статус подразумевает бюджетное финансирование, научную работу, охрану.

Сергей Симонян утверждает, что большая часть малых сейдов на горе Воттоваара в настоящее время уже разрушена, осталось всего около сорока наиболее крупных каменных сооружений, тогда как в конце прошлого века, по его подсчетам, их было около 500 (По другим источникам – более полутора тысяч!). Статус национального парка помог бы сохранить хотя бы то, что мы имеем сейчас.

Виды Воттоваары. Фото Сергея Симоняна

– Года два назад в Суккозеро приезжал Парфенчиков, я ездил с ним два дня, свозил на озеро Пизанец, которое тоже хотят, образно выражаясь, «пустить с молотка», - продолжает Сергей. – Этим занимается та же компания, которая сейчас засуетилась вокруг горы. Тогда мы ездили и на Воттоваару, беседовали. Я сказал, что для охраны горы самое лучшее было бы сделать здесь национальный парк. После этого в СМИ начали мелькать сообщения о том, что в Карелии возможно создание национального парка на горе Воттоваара. А потом все затихло. И тут я совершенно случайно узнал о том, что начинается какая-то суета вокруг горы. Оказалось, что уже приезжали представители Минприроды, дирекции ООПТ, лесники. И уже решали какие-то дела с этими арендаторами. Все это они делали втихую.

Когда я об этом узнал, естественно, написал Парфенчикову, а он переслал мое обращение в Минприроды. Оттуда мне ответили, что никакие работы на горе не производились. Также я написал депутату Эмилии Слабуновой, она подняла этот вопрос на заседании комитета по экологии и природным ресурсам. Председатель комитета Зорняков, который был на горе и которому я рассказывал обо всех проблемах, заявил, что гора «бесхозная», и на ней тонны мусора. Это меня, конечно, задело, и я написал тот самый пост на своей странице ВКонтакте...

Сергей Симонян отмечает, что, несмотря на растущий интерес туристов к Воттовааре, на горе очень чисто. По его словам, «туда приезжают люди, которые любят природу и следят за порядком, убирают за собой. В том числе и те, кто путешествует по «местам силы» не только в России, но и за границей, отмечают, что гора очень чистая».

– И в результате гора все равно будет передана в частные руки, хотя это пока скрывают, – говорит Сергей. – Сейчас я хочу добиться повторного рассмотрения этого вопроса на комитете по экологии и природным ресурсам, чтобы это было открытое заседание, где мы могли бы выступить. Потому что они явно слукавили, говоря, что гора «бесхозная» и грязная.

Когда говорят «бесхозная», у меня сразу возникает вопрос: гора находится под вашей юрисдикцией – дирекции ООПТ и Министерства природных ресурсов – и где вы были все это время?

Сергей Симонян не скрывает, что у него были свои виды на гору Воттоваара. Он уже больше 40 лет следит за ее судьбой и сам неоднократно пытался взять под свой контроль туристические маршруты, проложенные по горе.

– Я сам пытался несколько раз оформить в аренду эту территорию, предлагал заняться восстановлением мегалитического комплекса. Много раз восстанавливал сейды, разрушенные туристами. Но за этим невозможно проследить, если у тебя нет контроля над горой. Мне каждый раз под разными предлогами отказывали, последний раз выставили какую-то космическую арендную плату.

Сергей обеспокоен тем, что с приходом на Воттоваару туристического бизнеса поток туристов многократно увеличится, что нанесет еще больший урон мегалитическому комплексу горы. Поскольку каменные сооружения Воттоваары официально не признаны памятниками археологии (есть предположение, что их создал ледник), то никто не сможет защитить их от разрушения, а также от появления большого количества новоделов, возведенных туристами.

– Сейчас вообще не идет разговор о ценности горы – там только бизнес. Воттоваара – место раскрученное, осталось лишь прибрать его к рукам. Конечно, никто не скажет, что пришли на гору просто зарабатывать деньги, – полагает Сергей Симонян. – Они говорят, что будут создавать экотропы (которые, кстати, там во многих местах уже проложены). Маршруты там по 5-12 км, представляете, какие деньги надо вкладывать в оборудование экотроп?

Я думаю, никто не стал бы заниматься этим местом, если бы за этим не стояла возможность государственного финансирования. Если послушать тех же Мишустина и Пескова, они открыто говорят, что будет бюджетное финансирование внутреннего туризма. Естественно, люди, приближенные к "верхам", не упустят этот момент. Свои деньги вкладывать в туризм вряд ли бы сейчас кто-то рискнул. Я считаю, и говорил об этом руководству республики, что у Карелии нет морального права единолично решать судьбу Воттоваары.

По словам Симоняна, только благодаря стараниям местных жителей, проводников по горе из близлежащих поселков Суккозеро и Гимолы, к Воттовааре сейчас есть хоть какая-то дорога. Своими силами они ремонтировали мостики, засыпали огромные лужи. Сейчас многие из них заняли выжидательную позицию, некоторые надеются, что им удастся получить работу у «новых хозяев» горы. Однако Сергей уверен, что большинство из них останется за бортом. Конечно, возникает вопрос к властям, пусть и немного наивный – если есть возможность вкладывать деньги в развитие туризма, почему не помочь прежде всего местным жителям, кровно заинтересованным в процветании той территории, на которой они живут?

Что касается водопада Белые мосты, или Юканкоски, в Питкярантском районе, планы по освоению его окрестностей Минприроды озвучило еще летом этого года. Как сообщалось в СМИ, руководитель дирекции особо охраняемых природных территорий Карелии Николай Палагичев и руководитель ООО «Долина Водопадов» Алексей Гених подписали соглашение о сотрудничестве для развития организованного туризма на водопаде Белые мосты. Там предполагается создавать инфраструктуру, оборудовать обзорные площадки и стоянки для туристов. Однако о введении платы за посещение водопада пока речи не шло.

Водопад Белые мосты. Фото Хельги Белянцевой

Информация о том, что за проезд к Белым мостам будут брать плату в размере 300 рублей, появилась в ноябре в соцсетях, что вызвало множество возмущенных комментариев. Как нам удалось выяснить у представителя организации, которая будет брать с туристов «мзду», оплата будет взиматься лишь за трансфер до водопада по строящемуся участку дороги.

Последние 3,5 км пути до водопада всегда были труднопроходимыми, однако там все же можно было проехать на личном транспорте. С 15 декабря 2020 года на этом участке начнутся строительные работы, в связи с чем проезд для личных автомобилей будет закрыт. По уверению представителя компании, которая будет осуществлять трансфер, на площадке перед этим участком туристов будут ждать микроавтобусы, а также будет организовано питание и установлены туалеты. Пешком преодолеть сложный отрезок пути и попасть к водопаду пока можно будет бесплатно.

Впрочем – лиха беда начало. Само собой разумеется, что большинство туристов не будут проинформированы о том, что имеют право на бесплатный проход к водопаду, и сочтут плату за трансфер обязательной. Достаточно вспомнить, как организован бизнес возле другой природной достопримечательности Карелии – вулкана Гирвас. Предприниматель, который арендовал участок рядом с вулканом для размещения объектов инфраструктуры, требует плату не только за пользование стоянкой и туалетами, но и за проход к самому памятнику природы.

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии за две недели так и не ответило на те вопросы, которые мы задали относительно развития бизнеса на горе Воттоваара и водопаде Белые мосты. Впрочем, нам удалось связаться по телефону с директором особо охраняемых природных территорий Карелии Николаем Палагичевым. Он сообщил, что подготовил ответ на наш запрос, но пресс-служба так нам его и не передала, несмотря на наши напоминания и свои регулярные обещания сделать это «в ближайшее время».

И если раньше еще были сомнения по поводу обоснованности тревоги за судьбу природных памятников Карелии, то при виде такой «страусиной» позиции власти они исчезли. На вопрос, сохранится ли возможность свободно посещать гору Воттоваара и водопад Белые мосты, Николай Палагичев ответил, что посещение этих объектов остается бесплатным, «по крайней мере, пока».