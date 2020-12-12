Парфенчиков попросил священников отметить Рождество онлайн

Артур Парфенчиков рекомендовал церкви отказаться от обычного празднования Рождества. Свое пожелание глава Карелии обосновал заботой о здоровье верующих. Просьба была опубликована сегодня на личной странице Парфенчикова вместе с другими требованиями, касающимися порядка празднования Нового года.

– Кроме Нового года, мы будем отмечать и Рождество. Поэтому религиозным организациям рекомендуем организовать онлайн-трансляции праздничных богослужений, чтобы избежать большого скопления верующих в храмах республики, учитывая, что в числе прихожан очень много людей пожилого возраста, – написал губернатор.

Отметим, что во время пандемии коронавируса представители православной церкви в Карелии последовательно игнорировали не только рекомендации, но и прямые требования светских властей. Так, богослужения в храмах республики проходили даже во время тотального локдауна. Масочный режим в церквях также не соблюдают. // Фото: Карельская епархия