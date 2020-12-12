Гости Карелии не смогут провести новогоднюю ночь в ресторанах

Артур Парфенчиков обнародовал правила работы общепита в новогоднюю ночь. Как сообщил глава Карелии, вводится дополнительное ограничение для баров и ресторанов, расположенных в местах размещения – иными словами, в гостиницах и мотелях. Сейчас они могут работать по ночам, в отличие от прочих заведений, однако это право отнимается у них на два дня.

– 31 декабря рестораны и кафе в средствах массового размещения должны закрыться в 00.00, а 1 января - в 23 00. При этом в часы работы там можно организовать развлекательные мероприятия при условии соблюдения соцдистанции не менее 1,5 метров. В эти дни они могут обслуживать только своих постояльцев, – сообщил глава региона.

Особые требования вводят и для ресторанных двориков и фуд-кортов в торговых центрах. Их владельцы должны обеспечить отдельные посадочные места, при этом на каждого посетителя должно отводиться не менее 4 квадратных метров площади.

Для всех объектов общественного питания обязательна санитарная обработка столов после каждого посетителя, а за одним столиком могут находиться не более 5 человек, подчеркнул губернатор. // Фото: thesarafan.ru