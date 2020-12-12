Карелию на Новый год оставили без музеев, театров, концертов и кино

В Карелии с 28 декабря по 3 января приостанавливаются театрально-концертные мероприятия, киносеансы и работа музеев. Об этом сообщил на своей странице глава региона Артур Парфенчиков. Новые ограничения он объяснил борьбой с распространением коронавируса.

– Это делаем, чтобы избежать большого наплыва посетителей, в том числе из числа гостей республики. Затем музеи, кинотеатры и театры продолжат работать с ограничениями по количеству посетителей, так что у жителей республики будет возможность посетить выставки, любимые спектакли и кинопремьеры, – сообщил Артур Парфенчиков.

При этом все мероприятия на открытом воздухе по-прежнему можно будет проводить, подчеркнул губернатор. Новые ограничения были обнародованы сегодня, 12 декабря.