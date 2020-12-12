Парфенчиков попросил выплатить всем зарплату до 25 декабря

Глава Карелии Артур Парфенчиков обратился к работодателям и владельцам торговых точек с предложениями, которые, по его мнению, помогут избежать скопления людей в магазинах. Свои идеи руководитель региона высказал 12 декабря в социальных сетях.

– Чтобы максимально избежать предновогоднего ажиотажа в магазинах и торговых центрах, мы предлагаем им увеличить время работы. А для того, чтобы жители республики могли заблаговременно запастись новогодними подарками и купить продукты к новогоднему столу, работодателям рекомендовано произвести выплату зарплаты за декабрь до 25 числа этого месяца, – написал губернатор.

Кроме того, жителям райцентров старше 65 лет Артур Парфенчиков рекомендовал 31 декабря воздержаться от посещения магазинов и предприятий сферы услуг. К объектам уличной торговли, впрочем, этот совет не относится.