12 декабря 2020, 12:32
Общество

Парфенчиков попросил выплатить всем зарплату до 25 декабря

Губернатор надеется, что жители Карелии решат заранее закупиться к Новому году, чтобы избежать толкучки в магазинах

Глава Карелии Артур Парфенчиков обратился к работодателям и владельцам торговых точек с предложениями, которые, по его мнению, помогут избежать скопления людей в магазинах. Свои идеи руководитель региона высказал 12 декабря в социальных сетях.

– Чтобы максимально избежать предновогоднего ажиотажа в магазинах и торговых центрах, мы предлагаем им увеличить время работы. А для того, чтобы жители республики могли заблаговременно запастись новогодними подарками и купить продукты к новогоднему столу, работодателям рекомендовано произвести выплату зарплаты за декабрь до 25 числа этого месяца, – написал губернатор.

Кроме того, жителям райцентров старше 65 лет Артур Парфенчиков рекомендовал 31 декабря воздержаться от посещения магазинов и предприятий сферы услуг. К объектам уличной торговли, впрочем, этот совет не относится.

Обсудить
просмотр
179280
Метки: 
Карелия
артур парфенчиков
коронавирус
ограничения
Зарплаты
новый год
торговля
магазины
Новости