Жителей Петрозаводска приглашают поучаствовать в проектировании дорог

У жителей Петрозаводска появился шанс помочь в улучшении дорожной инфраструктуры города. Жители могут проголосовать за участие в программе проектировании дорог на следующий год, сообщает мэрия карельской столицы.

Поддержать Петрозаводск можно на гражданской платформе «Моя дорога». Чтобы отдать свой голос, нужно зарегистрироваться либо просто авторизоваться через одну из социальных сетей и поставить лайк заявке от нашего города (#7086). Отметка «Нравится» появляется после входа в профиль на сайте.

По результатам голосования отберут пять муниципалитетов из пяти регионов страны. На их территориях будут воплощаться в жизнь решения по адаптации международных практик проектирования дорог (развязки, ограничения скорости, интегральные решения для транспортных узлов, система управления) и городской мобильности (автомобильной, велопешеходной, общественного транспорта).

Кроме того, будут применены новейшие подходы к проектированию и ремонту для снижения аварийности на местах с наибольшим числом ДТП. Работы будут проводиться в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Напомним, Петрозаводск уже получает финансирование по этому проекту.