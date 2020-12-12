Криминальный рекорд: мошенники позвонили россиянам 15 миллионов раз

Телефонные мошенники за год позвонили жителям России 15 миллионов раз. Об этом 11 декабря заявил заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов, пишут «Известия».

– В России наблюдается взрывной рост числа киберпреступлений. К примеру, в 2020 году было сделано 15 млн мошеннических звонков гражданам. Банки взаимодействуют с телекоммуникационными компаниями с тем, чтобы значительно увеличить выявление таких звонков», — сообщила пресс-служба Ассоциации банков России.

Отметим, что ущерб россиян от телефонных мошенников оценивается в 40 миллиардов рублей. Об этом заявили эксперты «Лаборатории Касперского». Для борьбы с дистанционными преступлениями предлагаются различные методы. Так, Минцифры требует блокировать номера, с которых совершаются подозрительные звонки. А ФСИН запросило три миллиарда рублей на установку «глушилок» сотовой связи: справиться с тюремными колл-центрами ведомство бессильно.