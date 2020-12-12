417 новых случаев коронавируса выявили в Карелии

В Карелии за минувшие сутки выявили 417 случаев коронавируса. Об этом 12 декабря сообщил оперштаб по борьбе с эпидемией.

По данным оперштаба, из этого числа заразившихся 73 пациента имеют симптомы средней тяжести. 22 человека находятся в тяжелом состоянии, один человек – в крайне тяжелом состоянии. Общее число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 13 тысяч.

Также в Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница Петрозаводска 1932 года рождения. Пациентка имела сопутствующие хронические заболевания.