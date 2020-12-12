12 декабря 2020, 08:50
Мост на улице Мерецкова должны отремонтировать к декабрю 2021 года
Аукцион на ремонт сооружения выиграла иногородняя фирма
В Петрозаводске завершен аукцион по выбору подрядчика для ремонта моста, соединяющего улицы Антикайнена и Мерецкова в Петрозаводске. Им стала фирма «СК-Гарант», запросившая за свои услуги 309,8 миллиона рублей.
Решение о выборе подрядчика было принято 9 декабря. Как значится в аукционной документации, завершить работы должны не позднее 30 ноября 2021 года.
В Карелии компаний с названием «СК Гарант» не зарегистрировано, однако в других регионах страны такие фирмы в изобилии. Откуда именно приедут исполнители работ, нам пока узнать не удалось.
Напомним, о плачевном состоянии моста стало известно в конце 2017 года. Движение по путепроводу ограничено, по нему не может передвигаться большегрузный транспорт и автобусы.