Мост на улице Мерецкова должны отремонтировать к декабрю 2021 года

В Петрозаводске завершен аукцион по выбору подрядчика для ремонта моста, соединяющего улицы Антикайнена и Мерецкова в Петрозаводске. Им стала фирма «СК-Гарант», запросившая за свои услуги 309,8 миллиона рублей.

Решение о выборе подрядчика было принято 9 декабря. Как значится в аукционной документации, завершить работы должны не позднее 30 ноября 2021 года.

В Карелии компаний с названием «СК Гарант» не зарегистрировано, однако в других регионах страны такие фирмы в изобилии. Откуда именно приедут исполнители работ, нам пока узнать не удалось.