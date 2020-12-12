Ученые из Исландии назвали еще один ключевой симптом коронавируса

Группа исследователей из Исландии обнаружила еще один распространенный симптом коронавируса. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на British Medical Journal, им стала миалгия.

Ученые изучили данные проведенного в Исландии скрининга населения на коронавирус. У 55% пациентов отмечалась миалгия — болевые ощущениях в мышцах, сухожилиях, связках, мягких соединительных тканях, а также костях и органах. Об этом проявлении инфекции знали и раньше, однако оно считалось относительно редким.

Помимо миалгии, в числе наиболее распространенных симптомов были головная боль (51% пациентов) и кашель (49%). У пациентов с легкой формой проявления COVID-19 могут отличаться; это, как правило, головная боль, потеря обоняния и заложенность носа. При этом обонятельные симптомы наиболее распространены среди молодых.