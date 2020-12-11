Житель Карелии поборется за главный приз шоу «Золото Геленджика»

В воскресенье, 13 декабря, в 19:00 в эфир телеканала ТНТ выйдет выпуск шоу «Золото Геленджика» с участием жителя Карелии.

Преподаватель парикмахерского искусства из Кондопоги Алексей Тамразов поборется за главный приз передачи, ведущим которой стал шоумен Иван Охлобыстин. Сам кондопожанин поделился впечатлением от съемок.

Наиболее трудным испытанием для меня оказалось испытание «Кукуруза», наиболее легким - «Двери». Мои самые яркие воспоминания о шоу - это драйв, эмоции, много новых знакомств и, наверно, еще падение с препятствий в бассейн.

«Золото Геленджика» - это и эстафета, наполненная невероятными препятствиями, и легкоатлетические соревнования по несуществующим видам спорта, в которых каждый может установить свой собственный мировой рекорд.

На просторах гигантского тематического парка, возведенного за рекордные полтора месяца, участники проходят самые сумасшедшие испытания, преодолев которые они смогут приблизиться к призу - одному килограмму чистого золота. Ведущие шоу - Иван Охлобыстин, Кристина Асмус и Тимур Родригез.