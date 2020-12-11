31 декабря в Карелии объявлен выходным днем

День 31 декабря в Карелии официально объявлен выходным. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава республики Артур Парфенчиков.

По словам губернатора, эту идею поддержали 90 процентов жителей Карелии. Парфенчиков уже подписал распоряжение об объявлении последнего дня года выходным.

Рабочий день с четверга будет перенесен на субботу 26 декабря. Таким образом, 26, 28, 29 и 30 декабря будут рабочими днями, а 27 и 31 декабря - нерабочими. Фото ytimg.com