Вещание телевидения будет прерываться в Карелии на следующей неделе

На следующей неделе в нескольких населенных пунктах Карелии возможны перебои с телевещанием. Об этом сообщили в Радиотелевизионном передающем центре РК.

Так, 15 декабря с 11 до 12 часов телевидения не будет в Эссойле. 14-16 декабря с 10 до 16 часов вещание будет остановлено в поселке Погранкондуши. 16 декабря с 10 до 16 часов - в поселке Лоухи. 18 декабря с 10 до 16 часов в поселке Ведлозеро и с 9 до 17 часов - в Шокше.

Отключения связаны с внеплановыми профилактическими работами и с отключениями электроснабжения в населенных пунктах. Фото factum.kz