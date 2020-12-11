11 декабря 2020, 20:16
Общество

Вещание телевидения будет прерываться в Карелии на следующей неделе

РТПЦ сообщил о возможных проблемах с телевещанием в республике

На следующей неделе в нескольких населенных пунктах Карелии возможны перебои с телевещанием. Об этом сообщили в Радиотелевизионном передающем центре РК.

Так, 15 декабря с 11 до 12 часов телевидения не будет в Эссойле. 14-16 декабря с 10 до 16 часов вещание будет остановлено в поселке Погранкондуши. 16 декабря с 10 до 16 часов - в поселке Лоухи. 18 декабря с 10 до 16 часов в поселке Ведлозеро и с 9 до 17 часов - в Шокше.

Отключения связаны с внеплановыми профилактическими работами и с отключениями электроснабжения в населенных пунктах. Фото factum.kz

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телевидение
ртпц
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радио
Ведлозеро
Лоухи
Шокша
Эссойла
погранкондуши
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