11 декабря 2020, 19:33
Первая декада декабря в Петрозаводске оказалась аномально теплой
Начальник Карельского Центра гидрометеорологии Наталья Пронина рассказала о погоде на ближайшее время
Если, выходя из дома, вы сильно зябнете и чувствуете труднопреодолимое желание вернуться в дом и закутаться в уютный плед, то можете утешиться тем, что наступившая зима теплее обычной.
Во всяком случае, первая декада декабря, по информации карельских метеорологов, в столице Карелии на 4 градуса выше нормы.
Начальник Гидрометцентра Карельского ЦГМС Наталья Пронина отметила, что в целом погода очень неустойчива, и рассказала, какие изменения принесет с собой приближение теплого атмосферного фронта в ближайшие выходные в нашу республику.