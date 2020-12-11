Первая декада декабря в Петрозаводске оказалась аномально теплой

Если, выходя из дома, вы сильно зябнете и чувствуете труднопреодолимое желание вернуться в дом и закутаться в уютный плед, то можете утешиться тем, что наступившая зима теплее обычной.

Во всяком случае, первая декада декабря, по информации карельских метеорологов, в столице Карелии на 4 градуса выше нормы.

Начальник Гидрометцентра Карельского ЦГМС Наталья Пронина отметила, что в целом погода очень неустойчива, и рассказала, какие изменения принесет с собой приближение теплого атмосферного фронта в ближайшие выходные в нашу республику.