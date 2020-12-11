С жителей Карелии стали брать комиссию при оплате коммуналки

На заседании комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике, которое состоялось 11 декабря, депутаты ЗС РК Александр Федичев и Антонина Жеребцова подняли болезненный для жителей Приладожья и Олонецкого района вопрос о введении комиссии при оплате за ЖКУ.

Федичев рассказал, что с декабря 2020 года АО «Единый расчетный центр РК» (ЕРЦ РК) ввело дополнительную комиссию в размере 1% от суммы платежа для граждан, которые оплачивают жилищно-коммунальные услуги наличными денежными средствами. Учредителем ЕРЦ РК является Корпорация развития РК, которая в свою очередь принадлежит республиканской власти.

- Люди очень сильно возмущены, поскольку речь идет о некоем новом сборе, - отметил Федичев.

Так как наличными деньгами «коммуналку» оплачивают прежде всего пенсионеры, то нововведение ударит по самым незащищенным и малообеспеченным гражданам. Между тем за обработку квитанций ЕРЦ РК берет с ресурсоснабжающих организаций свои «кровные» 5 процентов.

- Никаких расчетов, никаких обоснований ЕРЦ не предоставляет. Я так понимаю, это их принципиальная позиция. Ничего они объяснять не собираются, - сказал Федичев.

Руководитель АО «ЕРЦ РК» Сергей Яляев рассказал, что в 2019 году предприятие завершило с убытком в 20 миллионов рублей.

- Ни одна компания с таким убытком качественно заниматься деятельностью не сможет. И наша задача сделать работу нашего предприятия безубыточной, - объяснил Яляев.

Он сказал, что в этом году планируется в два раза сократить штат предприятия. Сергей Яляев убежден, что имеет полное право ввести комиссию для населения за сбор платежей.

Депутаты считают, что акционерное общество пытается решить свои финансовые проблемы за счет пенсионеров. Парламентский комитет обратился в карельский Минстрой с вопросом о том, насколько вообще нужна подобная организация, и не легче ли сбор платежей доверить банковским структурам, которые неплохо зарекомендовали себя в этой области. Фото wp.com