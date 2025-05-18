Смертельное ДТП в Петрозаводске попало на видео

Смертельная дорожная авария, произошедшая днем 17 мая на Ключевском шоссе в Петрозаводске, попала на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале «Карельский дворик».

Напомним, трагедия случилась около 18 часов. Автомобиль Kia вылетел с дороги и врезался в столб. Погиб 54-летний водитель. Его 37-летний пассажир был госпитализирован.

На кадрах видно, что машина вылетела с дороги без каких-либо предпосылок. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители. © «Петрозаводск говорит»