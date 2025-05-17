Человек погиб в страшном ДТП в Петрозаводске

Сегодня в 18:20 в полицию Петрозаводска поступил сигнал о страшной аварии у АЗС на Ключевском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба МВД Карелии.

По данным ведомства, легковой автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб. По предварительным данным, в ДТП погиб 54-летний водитель автомобиля Kia. Пострадал 37-летний пассажир, он госпитализирован.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции города. Выясняются обстоятельства трагедии. © «Петрозаводск говорит»