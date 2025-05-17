Здание бывшей фабрики вспыхнуло в Карелии

В пятницу в 22:59 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в здании бывшей картонной фабрики в Суоярви. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

На место ЧП выехали местные пожарные. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. В течение часа с огнем удалось справиться. Проливка и разборка конструкций велись до 6 часов утра.

В результате инцидента никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. © «Петрозаводск говорит»