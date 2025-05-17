Найден мертвым пропавший в Карелии пожилой мужчина

Пропавший в Карелии 75-летний мужчина найден мертвым. Об этом сообщает паблик поискового отряда «Длинный берег».

Напомним, пожилой житель республики 31 октября 2024 года отправился на рыбалку на Повенецкий залив Онежского озера и пропал. С тех пор он числился пропавшим без вести.

Сегодня волонтеры из разных городов организовали поиски мужчины. Первоначально они не дали результата. Тем не менее, под вечер пришло сообщение о том, что труп пенсионера найден. © «Петрозаводск говорит»