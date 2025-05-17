Человек госпитализирован после столкновения грузовиков в Карелии

Сегодня днем в Сегеже произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Об этом сообщает паблик четвертого отряда ФПС по республике Карелия.

По данным источника, инцидент случился на первом километре Волдозерского шоссе. Столкнулись два большегруза из Санкт-Петербурга.

В результате аварии один человек был травмирован. Пострадавший был доставлен в больницу. Обстоятельства случившегося выясняются. © «Петрозаводск говорит»