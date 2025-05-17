17 мая 2025, 16:46
Человек госпитализирован после столкновения грузовиков в Карелии
В Сегеже случилось ДТП с большегрузами из Санкт-Петербурга
Фото: 4-й отряд ФПС по республике Карелия
Сегодня днем в Сегеже произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Об этом сообщает паблик четвертого отряда ФПС по республике Карелия.
По данным источника, инцидент случился на первом километре Волдозерского шоссе. Столкнулись два большегруза из Санкт-Петербурга.
В результате аварии один человек был травмирован. Пострадавший был доставлен в больницу. Обстоятельства случившегося выясняются. © «Петрозаводск говорит»