17 мая 2025, 16:46
Происшествия

Человек госпитализирован после столкновения грузовиков в Карелии

В Сегеже случилось ДТП с большегрузами из Санкт-Петербурга
Авария в Сегеже
Фото: 4-й отряд ФПС по республике Карелия

Сегодня днем в Сегеже произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Об этом сообщает паблик четвертого отряда ФПС по республике Карелия.

По данным источника, инцидент случился на первом километре Волдозерского шоссе. Столкнулись два большегруза из Санкт-Петербурга.

В результате аварии один человек был травмирован. Пострадавший был доставлен в больницу. Обстоятельства случившегося выясняются. © «Петрозаводск говорит»

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