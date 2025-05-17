17 мая 2025, 13:11
Пожар полыхал в Петрозаводске
Специалисты боролись с огнем на улице Зайцева в карельской столице
Фото: unsplash.com / Raquel Raclette
В пятницу в 20:17 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре на улице Зайцева в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.
На место выехали две единицы техники и восемь специалистов. Выяснилось, что горит мусор на открытой территории. Совместными усилиями пожарным удалось справиться с огнем. Причина случившегося выясняется.
Напомним, утром 17 мая в поселке Матросы вспыхнул сильный пожар. В огне погибли десятки индюков. © «Петрозаводск говорит»