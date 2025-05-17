Пожар полыхал в Петрозаводске

В пятницу в 20:17 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре на улице Зайцева в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

На место выехали две единицы техники и восемь специалистов. Выяснилось, что горит мусор на открытой территории. Совместными усилиями пожарным удалось справиться с огнем. Причина случившегося выясняется.

Напомним, утром 17 мая в поселке Матросы вспыхнул сильный пожар. В огне погибли десятки индюков. © «Петрозаводск говорит»