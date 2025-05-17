Мужчину с татуировкой на шее ищет полиция Петрозаводска

Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, который попал в объектив камер наблюдения в одном из магазинов города. Ориентировка опубликована на официальном сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек может быть причастен к открытой краже продуктов в одной из торговых точек. У него есть особая примета - татуировка на шее.

Всех, кто узнал подозреваемого, просят звонить по телефону 8921 015 7927. Конфиденциальность гарантируется. © «Петрозаводск говорит»