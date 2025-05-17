17 мая 2025, 11:44
Происшествия

Мужчину с татуировкой на шее ищет полиция Петрозаводска

Стражи порядка просят о помощи у жителей карельской столицы
Розыск подозреваемого, МВД
Фото: МВД по РК

Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, который попал в объектив камер наблюдения в одном из магазинов города. Ориентировка опубликована на официальном сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек может быть причастен к открытой краже продуктов в одной из торговых точек. У него есть особая примета - татуировка на шее.

Всех, кто узнал подозреваемого, просят звонить по телефону 8921 015 7927. Конфиденциальность гарантируется. © «Петрозаводск говорит»

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