Мужчина загорелся на предприятии в Карелии

Государственная инспекция труда завершила расследование несчастного случая с тяжелыми последствиями, который произошел на предприятии в Костомукше 21 марта.

По данным госинспекции труда, во время проведения сварочных работ на карьере на севере республики на электросварщика опрокинулась канистра с горючей технической жидкостью. После этого на мужчине загорелась одежда.

Выяснилось, что все произошло после того, как сам работник закурил, хотя его коллеги предупреждали, что делать этого нельзя из-за чрезвычайной опасности. В результате пострадавший получил тяжелые травмы.

Специалисты пришли к выводу, что инцидент случился из-за нарушения самим работником инструкций по охране труда, а также из-за несовершенства технологического процесса. © «Петрозаводск говорит»