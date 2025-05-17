17 мая 2025, 10:15
Силовиков вызвали по тревоге в гипермаркет в Петрозаводске
Росгвардейцы задержали 55-летнего мужчину в торговой точке в карельской столице
Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson
На днях сотрудники Росгвардии приняли сигнал тревоги, дошедший до них из гипермаркета, расположенного в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что переполох вызвали действия одного из покупателей. Мужчина взял с полки 11 упаковок сыра, сложил их в сумку и прошел через кассу, не оплатив товар. Ущерб мог составить около 3000 рублей.
Стражи порядка задержали 55-летнего нарушителя. Он был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. © «Петрозаводск говорит»