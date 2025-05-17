Десятки индюков погибли в страшном пожаре под Петрозаводском

Сегодня в 3:44 утра на пульт дежурного поступил сигнал о сильном пожаре в поселке Матросы в Пряжинском районе. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

На место выехали пожарные из поселков Матросы и Пряжа. Работали две единицы техники и пятеро специалистов. Выяснилось, что горели хозпостройки и баня. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Спустя час пожар был ликвидирован. В результате ЧП полностью сгорели баня и две хозяйственные постройки. В огне погибли 20 индюков, это были птенцы. Среди людей пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются. © «Петрозаводск говорит»