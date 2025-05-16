Один человек получил ожоги на пожаре в Карелии

Молодой человек пострадал в результате пожара 16 мая в Лахденпохье.

Спасателей вызвали в 15:31 из-за пожара в жилом доме, локализовать возгорание смогли к 15:44, а полностью потушить в 16:45. Строению сильно досталось.

От горящего деревянного дома вспыхнул лес - искры разнес ветер. В госкомитете Карелии по безопасности сообщили, что пострадал один человек 2000 года рождения, у него ожоги плеча. От госпитализации в больницу пострадавший отказался.