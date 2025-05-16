Мэрию отчитали за мусор, шины и плохой контроль за регоператором

Администрацию Петрозаводска упрекнули в бездействии в области обращения с мусором. Петрозаводчане жалуются на несвоевременный вывоз мусора, антисанитарию на улицах, жалобы доходят до прокуратуры. Проблема с мусором не решена ни в Петрозаводске, ни других районах Карелии, несмотря на привлечение виновных к ответственности. О серьезных нарушениях в сфере обращения с ТКО со стороны чиновников и регионального оператора заявили сегодня в прокуратуре Карелии.

В 2025 году выявлено более 100 нарушений. Среди причин, которые называет надзорный орган, - пассивный контроль органов власти за деятельностью регоператора, отсутствие достаточной инфраструктуры для раздельного сбора отходов, игнорирование несанкционированных свалок, устаревшая схема обращения с отходами. Прокуроры приняли более 50 мер реагирования, инициировали привлечение виновных к дисциплинарной и административной ответственности.

После вмешательства надзорного ведомства в регионе убрали 34 несанкционированные свалки, оборудовали площадки для раздельного сбора мусора, привели площадки в порядок, а также сократили задержки вывоза мусора.

Грубые нарушения ведомство выявило в работе администрации Петрозаводска. Критике подверглась ненадлежащая работа мэрии по организации и содержанию мест накопления отходов, отсутствие инфраструктуры для складирования и переработки старых шин, раздельного сбора мусора и «неосуществление системного мониторинга выполнения условий договора региональным оператором».

Сити-менеджеру вынесено представление с требованием устранить нарушения и пересмотреть работу мэрии. Прокуратура продолжит проверки, по итогу обещают принять «исчерпывающий комплекс мер реагирования». © «Петрозаводск говорит»