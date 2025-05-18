Дача загорелась на юге Карелии

Сегодня днем на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в поселке Растут в Сортавальском округе. Об этом сообщает паблик пожарной части №38.

Сообщение о возгорании поступило в 13:36. На место отправились местные пожарные, а также специалисты из поселка Хелюля. Горел дачный дом.

В результате ЧП никто не пострадал. С огнем удалось быстро справиться. Причины случившегося устанавливаются. © «Петрозаводск говорит»