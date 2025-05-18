18 мая 2025, 15:20
Дача загорелась на юге Карелии
Пожарные тушили дачный дом в Сортавальском округе
Фото 38-й пожарно-спасательной части
Сегодня днем на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в поселке Растут в Сортавальском округе. Об этом сообщает паблик пожарной части №38.
Сообщение о возгорании поступило в 13:36. На место отправились местные пожарные, а также специалисты из поселка Хелюля. Горел дачный дом.
В результате ЧП никто не пострадал. С огнем удалось быстро справиться. Причины случившегося устанавливаются. © «Петрозаводск говорит»