Задержан подозреваемый в поджоге бара в Карелии

Стражи порядка задержали подозреваемого в поджоге бара в Питкяранте. Об этом сообщает полиция Карелии в своем Telegram-канале.

Напомним, инцидент случился вечером 17 мая. По данным правоохранителей, 50-летний мужчина облил бензином и поджег входную дверь ночного заведения.

На момент ЧП бар был пуст. В результате инцидента никто не пострадал.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. © «Петрозаводск говорит»