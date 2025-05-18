18 мая 2025, 13:44
Задержан подозреваемый в поджоге бара в Карелии
Мужчина облил бензином и поджег дверь ночного заведения в Питкяранте
Фото: unsplash.com / Sergio Alves Santos
Стражи порядка задержали подозреваемого в поджоге бара в Питкяранте. Об этом сообщает полиция Карелии в своем Telegram-канале.
Напомним, инцидент случился вечером 17 мая. По данным правоохранителей, 50-летний мужчина облил бензином и поджег входную дверь ночного заведения.
На момент ЧП бар был пуст. В результате инцидента никто не пострадал.
Обстоятельства случившегося устанавливаются. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. © «Петрозаводск говорит»